Il Mattino - Meret e Ospina con un futuro in bilico: previsti incontri con i loro agenti

Calciomercato Napoli - Il Napoli dovrà decidere anche riguardo la questione portieri, dove Meret e Ospina hanno un futuro da decidere. A fine stagione ci sarà un incontro con i loro agenti.

Aggiornamenti da Il Mattino riguardo la situazione in casa Napoli. Punto interrogativo anche per Ospina, il portiere colombiano non ha rinnovato e può andare via a parametro zero ma il discorso di un suo prolungamento dell'accordo con il Napoli resta aperto: previsto un contatto tra il suo agente e il club azzurro a fine stagione e verrà presa l'ultima decisione. E resta ancora da definire anche il futuro dell'altro portiere Meret che ha il contratto in scadenza nel 2023: il suo agente Pastorello si è incontrato in settimana con il direttore sportivo Giuntoli e un nuovo contatto ci sarà al termine del campionato per la decisione definitiva sul rinnovo.