Il Mattino - Mario Rui, Verdi e Hysaj le cessioni: Atletico Madrid, Schalke 04, Torino e Zenit nel loro futuro! Elmas o Veretout per il centrocampo azzurro

Ultimissime calcio Napoli - Adesso con la partenza di Diawara si libererà una casella a centrocampo, dove verranno riconfermati Zielinki, Fabian Ruiz e Allan (anche se per il mediano brasiliano impegnato in coppa America non è da escludere che il Psg possa rifarsi avanti). Nel mirino c’è Veretout della Fiorentina, il centrocampista francese che ha come agente Mario Giuffredi lo stesso di Di Lorenzo, il terzino arrivato dall’Empoli. Ecco quanto evidenziato da Calcionapoli24 da Il Mattino.

Calciomercato Napoli - Elmas e Veretout

Ultime calcio Napoli - Su Veretout c’è anche il Milan, anche se il gradimento all’operazione Napoli lo ha già manifestato da tempo: questa settimana potrebbe riservare in tal senso delle novità. Altra pista calda è quella di Elmas, turco del Fenerbache, un diciannovenne di grandi prospettive. Il direttore sportivo Giuntoli lo ha individuato da tempo.

Cessioni Napoli