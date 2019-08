Il Mattino - Lukaku, l'Inter batte la Juve! I bianconeri in cerca di plusvalenze con Dybala, Rugani e Mandzukic dalla Premier

Calciomercato - Oggi la chiusura del mercato inglese. In Inghilterra non vogliono più commistione tra campo e mercato. Romelu Lukaku si avvicina a grandi passi verso l’Inter, con la Juventus battuta, con qualcosa come 78 milioni che viaggiano verso Manchester per regalare ad Antonio Conte il centravanti da scudetto, da notti europee che da tempo chiedeva per il suo nuovo corso nerazzurro. Oggi le visite mediche.

Come riporta Il Mattino, una trattativa lunga, che ha vissuto momenti estremamente difficili, con il sorpasso della Juventus che sembrava cosa fatta, poi Dybala che fa saltare il banco per la richiesta, da parte del suo entourage, di qualcosa come 15 milioni di commissioni. Nel pomeriggio di ieri vertice il vertice negli uffici londinesi dello United che potrebbe aver risolto il giallo: Federico Pastorello, agente di Lukaku ed intermediario incaricato dall’Inter per l’affare, ha portato l’offerta di 70 milioni più bonus, discutendo delle modalità di pagamento: l’annuncio ufficiale può arrivare in qualsiasi momento e rappresenta anche la vittoria di Marotta su Paratici. L’attuale ds della Juve ha provato a scalzare il vecchio mentore dei tempi bianconeri, cercando di realizzare l’ennesima plusvalenza attraverso complessi artifici contabili, come nel caso di Danilo e Cancelo. Decisiva per l’approdo all’Inter è stata la volonta dello stesso Lukaku: 8 milioni a stagione in suo salario in nerazzurro.

Sfumato Lukaku e con il belga anche il trasferimento di Dybala nella parte rossa di Manchester, la Juventus continua ad avere la necessità di realizzare plusvalenze anche per poter accendere il mercato post-ferragosto e mettere a posto i conti: ed è per questo che la Premier resta il mercato di riferimento. La possibilità che Dybala venga ceduto al Tottenham si assottiglia con il passare dei minuti. L’intermediario incaricato da Paratici, Frank Trimboli, si sta scontrando con le sontuose richieste dell’argentino e di Jorge Antun, il suo nuovo manager, che sta anche cercando di mettere una pezza alla falla sui diritti d’immagine creata dalla Joya, rescindendo unilateralmente il contratto con la società maltese che ne deteneva il controllo. La Juve è stata costretta a scendere a più miti pretese: partiva da una valutazione di 100 milioni per l’argentino, le necessità di cassa hanno costretto a guardare anche ad offerte più attente.

Rugani e Mandzukic, due esuberi. Il centrale potrebbe essere dell’Arsenal nelle prime ore di oggi: prestito oneroso (circa 5 milioni) con un riscatto obbligatorio di 25-30 milioni: dopo l’arrivo di De Ligt, si cerca di evitare affollamento in un reparto dove l’olandese, costato tra cartellino e commissioni più di 80 milioni, deve essere reso da Sarri protagonista. Per Mandzukic si prova ancora la soluzione United, ma il club inglese non appare convinto che si tratti della soluzione più giusta. Ci sarà un pressing fin quando sarà possibile, poi si guarderanno altri mercati per la punta croata che pare non rientrare nei piani di Sarri.