Il Mattino - Lozano il preferito di Ancelotti, l'entourage di Icardi apre sui diritti d'immagine: la situazione!

Calciomercato Napoli - Nonostante Carlo Ancelotti abbia ribadito che Arkadiusz Milik non sia in vendita, Mauro Icardi resta un nome da non depennare dal mercato azzurro. "Ancelotti dice che Icardi e Milik potrebbero giocare insieme, ma la convivenza tra i due sembra sulla carta complessa", scrive l'edizione odierna de Il Mattino.

Icardi e Lozano, la situazione col Napoli

E proprio sulla trattativa fra Icardi e il Napoli e fra Lozano e il club di De Laurentiis, il quotidiano aggiunge:

"Nelle ultime ore Lettiero Pino, uno degli uomini di punta dell'entourage di Wanda Nara, ha aperto sui diritti di immagine del calciatore. Una apertura non di poco. Si gettano le basi per un possibile incontro, che ancora non c'è stato. Nel senso che per Icardi siamo solo a una fase embrionale della trattativa. L'Inter non lo svende, nonostante di fatto sia fuori rosa, ma si rende conto anche che in Italia Maurito non ha grandi pretendenti. C'è la Juve ma Maurizio Sarri non fa salti di gioia. Alla Roma, invece, Higuain sembra in pole. A meno che si lavori allo scambio Icardi-Dzeko. Attenzione a Lozano: Raiola sta tornando a mandare segnali di distensione, dopo il gelo calato con il club azzurro durante la trattativa per Manolas. Lozano è il preferito di Ancelotti".