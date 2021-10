Il Mattino - L’agente di Insigne nella sede dell’Inter «Lorenzo? Non abbiamo parlato di lui»

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Mattino si sofferma sulla notizia della presenza dell'agente di Insigne nella sede dell'Inter. Dal quotidiano si legge:

Per assistere alla sfida dell’Inter contro lo Sheriff, martedì sera a San Siro c’era anche Vincenzo Pisacane, agente napoletano di Lorenzo Insigne. Era allo stadio per vedere Danilo D’Ambrosio, uno dei suoi storici assistiti e questo è certo. Come è certo che nella giornata di ieri, invece, si è incontrato con la dirigenza neroazzurra. Una chiacchierata, al momento informale, di quelle che si fanno quando ci sono buoni rapporti tra un agente e un club.

Insigne a parametro zero sarebbe quasi un jackpot da Superenalotto. Chiacchiere, per ora. Perché secondo quanto emerge dalla visita di cortesia di ieri nella sede dell’Inter, l’argomento Insigne non è stato toccato, o quanto meno non con decisione. Insomma, l’Inter è lì alla finestra, questo è chiaro, ma dal lato di Insigne non c’è stato alcun genere di abboccamento.