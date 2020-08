Il Mattino - La pista Veretout resta caldissima, è l'alternativa alla partenza di Allan! A Gattuso piace dai tempi del Milan

Calciomercato Napoli - Il Napoli è già a lavoro in vista della prossima stagione, dopo l'acqusito di Victor Osimhen la società non ha intenzione di fermarsi. Come riportato da Il Mattino, ci sono molti obiettivi azzurri che potrebbero arrivare da un momento all'altro.

Veretout

Calciomercato: Veretout se parte Allan

Veretout resta l’alternativa alla partenza di Allan. A Gattuso piace parecchio fin dai tempi del Milan. Chiaro, il cambio di proprietà alla Roma rimette in discussioni parecchie cose, ma la pista Veretout resta caldissima anche per quest’estate.