Il Mattino - La Juve potrebbe decidere di fare un’offerta intorno ai 30 milioni per Koulibaly

L'edizione odierna del Mattino pone l'attenzione su quella che potrebbe essere uno scenario da tenere in considerazione, ovvero una trattativa tra Napoli e Juve per il passaggio di Koulibaly in bianconero.

Koulibaly-Juve

E una trattativa della Juve per l’acquisto del difensore senegalese (il club bianconero potrebbe decidere di fare un’offerta intorno ai 30 milioni) sarebbe complicata perché ci sarebbe da convincere il club azzurro (che non vorrebbe rafforzare una rivale storica e diretta concorrente per la corsa Champions) e da convincere Kalidou, che da sempre ha fatto trapelare la sua intenzione di non voler indossare in serie A nessuna maglia diversa da quella del Napoli.

