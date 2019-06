Gianluca Gaetano, fresco di esordio con il Napoli, ormai ha attirato l'attenzione di vari club. La prospettiva per il futuro è giocare e accumulare minutaggio anche in squadre minori. Secondo l'edizione odierna del Mattino, la Juve Stabia sarebbe molto interessata al giovane attaccante napoletano. Se ne riparlerà a breve con De Laurentiis che vorrebbe fargli fare esperienza in cadetteria.