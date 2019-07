Il Mattino - James Rodriguez, ora anche il Napoli ha fretta di chiudere! Attese novità entro giovedì

Calcio Napoli mercato - Il Napoli prova a chiudere con James Rodriguez, ma ad oggi resta vivo il pericolo sempre più concreto dell’Atletico Madrid. Il Real Madrid vuole dare il trequartista colombiano al Napoli ma non si è ancora arrivati al punto d’intesa sulla formula (Florentino Perez vuole cederlo a titolo definitivo, De Laurentiis lo vuole in prestito con diritto di riscatto), Come riporta Il Mattino, i Colchoneros spingono con un’offerta che potrebbe essere considerata più allettante prevedendo il pagamento cash.

Mercato Napoli - "E poi conta il parere di James che finora ha dato gradimento alla soluzione Napoli per la presenza in panchina di Ancelotti che lo ha valorizzato al massimo sia nel Real Madrid che nel Bayern Monaco ma che secondo la stampa spagnola (lo hanno scritto Marca e As) adesso si starebbe convincendo anche ad accettare la soluzione Atletico che gli consentirebbe di restare a Madrid dove ha già vissuto e ha casa. Insomma, il tempo stringe, ecco perché i prossimi giorni potranno essere davvero quelli decisivi in un senso o nell’altro e mosse determinanti potrebbero verificarsi entro mercoledì o giovedì di questa settimana. Il Real Madrid non vorrebbe aspettare all’infinito e attende qualche segnale importante a breve. Anche il Napoli ha interesse a perfezionare l’affare e ci sta lavorando con la costante mediazione tra il direttore sportivo Giuntoli e l’agente del calciatore Mendes ma alle proprie condizioni e in questo senso non ha fretta.

La richiesta del Real è di 42 milioni ma può scendere anche a 40, però è sulla formula del trasferimento, e cioè sul pagamento, che non c’è ancora punto di convergenza e la negoziazione va avanti. Tutto ok invece sull’ingaggio che percepirebbe James Rodriguez, su quest’aspetto non c’è stato mai nessun ostacolo: al colombiano andrebbe garantito uno stipendio da 6.5 milioni a stagione. Si avvicina sempre più il momento della verità e un punto d’incontro potrebbe essere rappresentato dal trasferimento a titolo definitivo dilazionando la cifra in più tranche di pagamento.

La stagione del Real è già cominciata con la preparazione in Canada e lui non fa parte neanche dei convocati per la tournèe negli Stati Uniti. Quindi, Florentino Perez ha l’esigenza di chiudere il più velocemente possibile mentre il Napoli da questo punto di vista potrebbe attendere avendo già tanti attaccanti in rosa e godendo del parere favorevole di James. Ma l’inserimento dell’Atletico Madrid potrebbe cambiare lo scenario".