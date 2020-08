Il Mattino - Incontro Ramadani-De Laurentiis, il Manchester City non arriverà a 90 milioni per Koulibaly: cessione bloccata!

Calciomercato Napoli - In fase di stallo il mercato in entrata, ora il Napoli pensa a quello in uscita. Il nome più caldo è quello di Koulibaly. Come riportato da Il Mattino, Ramadani ha fatto sapere al club azzurro che il Manchester City non intende arrivare ai 90 milioni richiesti.

Napoli, De Laurentiis chiude la cessione di Koulibaly