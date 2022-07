Il Mattino - Il Sassuolo alza un muro per Raspadori, Napoli pronto ad una super offerta

Le ultime di calciomercato direttamente dalle pagine del Mattino che ritaglia ampio spazio alle trattative in corso per il Napoli, sia in entrtata che in uscita.

Calciomercato Napoli

Ma quella che porta a Simeone non è l’unica pista che sta prendendo in considerazione il Napoli per l’attacco visto che negli ultimi giorni si sono fatti sempre più insistenti i sondaggi per Giacomo Raspadori. L’attaccante del Sassuolo accetterebbe volentieri la destinazione Napoli, ma il club emiliano per ora ha alzato il muro anche perché il West Ham è a un passo dal prendere Scamacca e a quel punto il Sassuolo non vorrebbe privarsi di un altro attaccante. Il Napoli, dal canto suo, sarebbe disposto a versare 30 milioni nelle casse del Sassuolo, ma la trattativa è ancora alle sue battute iniziali.

