Il Mattino - Il Rennes brucia il Napoli su Kim, rilancio sull'ingaggio e supercommissione agli agenti

Sembrava un affare ormai concluso per il Napoli che aveva messo le mani su Kim del Fenerbahce e invece il Rennes ha bruciato il club di De Laurentiis nella corsa al difensore, come riferisce l'edizione odierna del Mattino

Fino alle prime ore del pomeriggio il difensore coreano aveva ribadito che tra il Napoli e il Rennes voleva l’Italia a tutti i costi. Cosa che ha spinto a una nuova conference telefonica con i dirigenti del Fenerbahce e gli intermediari (ci sono quelli che hanno portato Elmas al Napoli) per provare a trattare un prezzo più basso rispetto al pagamento per intero della clausola da 20 milioni di euro.

E invece, nella tarda serata, il Rennes ha alzato l’offerta di ingaggio al 24enne (2,4 milioni per 4 anni e soprattutto una supercommissione alla firma per agli agenti di 3 milioni), superando quella del Napoli e ha chiamato il club turco annunciando di non volere sconti e che verserà per intero la clausola.

A quel punto Kim, preso atto dei tentennamenti del club azzurro, ha detto sì al Rennes. Secondo i media transalpini, l’operazione è conclusa. Ora resta da capire se ci sono margini per un rilancio oppure il Napoli abbandonerà la pista che pure Spalletti aveva benedetto.