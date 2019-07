Il Mattino - Cifra impressionante garantita dall'Arsenal agli agenti di Pépé, Napoli fermo a 1.7 milioni in cinque rate

Nicolas Pépé, un sogno cullato dal Napoli ma durato troppo poco tempo. Dopo l'incontro con gli agenti avvenuto in quel di Dimaro e gli intoppi emersi, l'Arsenal ha deciso di rompere gli indugi e di ricoprire d'oro sia il giocatore che i suoi agenti. Secondo quanto si legge sul Mattino, infatti, decisiva sarebbe stata proprio la questione delle commissioni: i Gunners hanno garantito all'entourage del ragazzo più di 10 milioni di euro da pagare in due rate a fronte dell'offerta del Napoli di 1.7 milioni da versare in cinque soluzioni. In Inghilterra parlano di affare in chiusura tra il talento del Lille e l'Arsenal, ma il Napoli, dal canto suo, si sente ancora in corsa.