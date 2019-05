Calciomercato Napoli, Castagne e non solo: tutti i nomi per l'esterno

MERCATO NAPOLI - Questa estate il Napoli sarà probabilmente molto attivo sul mercato e dovrà prestare una particolare attenzione al reparto arretrato ed ai terzini in modo specifico. Con Mario Rui ed Elseid Hysaj in uscita, gli azzurri devono individuare in giro per il mondo i degni eredi. Come riportato da Il Mattino oggi in edicola, c'è un interesse forte e particolare per Timothy Castagne. E' stato una delle più piacevoli sorprese di questa Atalanta prodigiosa ma su di lui ci sono anche Milan e Roma, oltre a diverse squadre di Premier. La pista, dunque, è tutt'altro che semplice.

Calciomercato Napoli, casting terzini: i vari nomi

Per quanto riguarda l'out mancino, i nomi più caldi sono quello di Theo Hernandez del Real Madrid e di Alejandro Grimaldo del Benfica ma i costi sono davvero alti. Per il madrileno si parte da circa trenta milioni di euro, mentre per l'esterno attualmente in Portogallo la squadra di Lisbona chiede il pagamento dell'intera clausola rescissoria da quaranta milioni di euro. Per quanto riguarda il versante destro, invece, i nomi sul taccuino del Ds Cristiano Giuntoli sono quello di Kieran Trippier, Giovanni Di Lorenzo e Santiago Arias dell'Atletico Madrid, già seguito l'anno scorso prima che si accasasse ai colchoneros.

Ultimissime notizie Napoli