Il Mattino: il Napoli deve dar via Ounas per poter chiudere con Deulofeu! Affare bloccato

Non è solo il Napoli ad avere qualche mal di pancia da gestire. Il tempo di Mertens è scaduto, anche se Edo De Laurentiis, il vice presidente, parlando alla stadio di Carciato è convinto che alla fine «Dries accetterà la nostra offerta». Dall’altra parte ci sono due calciatori in stand-by, ovvero Gerard Deulofeu e Adam Ounas. Ne parla Il Mattino.

Deulofeu e Ounas si bloccano a vicenda

Secondo il quotidiano né Mertens né il Napoli hanno più voglia di venirsi incontro, il belga non può pensare - e non lo pensa - che il club azzurro aspetti in eterno la sua decisione:

"C'è un rinnovo che è scivolato in secondo piano ma che non lo è perché si porta dietro un'altra decisione: il Napoli deve dar via Ounas per poter chiudere con Deulofeu e con l'Udinese. E Ounas vorrebbe andare a scadenza (pure lui) nel 2023. La verità è che il friulano aspetta il Napoli. Ma rischia, così, di restare a Udine”

Tutte le news sul calciomercato Napoli e sul Napoli