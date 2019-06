Il Mattino - Il Napoli chiede 30 milioni per Inglese, l'agente parla con la Fiorentina! C'è anche l'Atalanta

Notizie calcio Napoli - Operazioni in uscita per il Napoli. Crescono le possibilità di cessione per quanto riguarda Roberto Inglese, attaccante della SSC Napoli, che quest'anno ha giocato in prestito al Parma. Aggiornamenti importanti riportati da Il Mattino.

Cessioni Napoli - Due club si Inglese

Il calciatore in uscita con più mercato è Roberto Inglese: in particolare, si sono intensificati i contatti con la Fiorentina della nuova proprietà Rocco Commisso. Il Napoli ha sparato, come sempre avviene nei primi contatti, alto: quasi 30 milioni per il cartellino della punta, cifra ritenuta troppo elevata dal club viola. I contatti, però, anche attraverso l'agente del calciatore, Samuele Sopranzi, vanno avanti con Joe Barone, braccio destro di Commisso, con il gradimento tecnico di Vincenzo Montella. Resta anche l'Atalanta tra i club che continuano il corteggiamento: il sodalizio orobico cerca una valida alternativa a Duvan Zapata, ma non si spinge oltre i 15-18 milioni di valutazione.