Il Mattino - Giuntoli sostituisce Ghoulam con Reguilon! Il Real Madrid ha chiesto la corsia preferenziale per Fabian, la risposta di ADL

Calciomercato Napoli - In fase di stallo il mercato in entrata, ora il Napoli pensa a quello in uscita. Anche Ghoulam è sul mercato. Come riportato da Il Mattino, piace Reguilon.

Giuntoli non si ferma in questi giorni. Il tempo stringe. Tra poco più di una settimana inizia il ritiro e partire con Allan, Milik e altri con il muso lungo non sarebbe l’ideale: Gattuso ha dato il via libera anche per la partenza di Ghoulam: deve giocare ed è meglio che cerchi spazio altrove. Quindi ecco Reguilon che il Napoli vuole solo in prestito. Soluzione che non piace né al Real Madrid né al terzino che già è reduce da una stagione in prestito. Il Real ha chiesto per la prossima estate una corsia preferenziale per Fabian (a settembre inizia la trattativa per il rinnovo) ma De Laurentiis ha detto di no.