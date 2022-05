Il Mattino - Giuntoli incontrerà l'agente di Fabian prima di Spezia-Napoli

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Mattino, il ds del Napoli Cristiano Giuntoli ha in agenda un appuntamento con l'agente del centrocampista Fabian Ruiz. Dal quotidiano si legge:

Non si sa se tra le basi gettate nella prossima stagione, ci sarà anche l’andaluso: da come parla, sembra proprio di sì. Ma in realtà, con le parole Fabian dà certezze che spesso in campo non ha dato. Sa di godere di un estimatore particolare che è Spalletti: il centrocampista è uno dei pochi per cui si incatenerebbe.

Ma ci sono le ragion di stato: Giuntoli e l’agente di Fabian si vedranno poco prima di Spezia-Napoli per vedere di trovare una intesa e per capire se davvero in Liga c’è chi fa sul serio. Anche qui, come per Koulibaly, il discorso cambia poco: o rinnova o va via. Perché di sicuro non andrà via a parametro zero a giugno 2023.