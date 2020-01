Il Mattino - Ghoulam seguito in Ligue1! Giuntoli si cautela con Tsimikas: Koutris resta sullo sfondo

Ultimissime Calcio Napoli -Nonostante l'arrivo di Diego Demme e Stanislav Lobotka, la SSC Napoli non abbandona la finestra di calciomercato invernale, anzi. Gli azzurri restano concentrati per risolvere la questione terzino. Ecco quanto riportato dal portale de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Tutto ruoterà intorno a Ghoulam. Se dovesse partire il terzino algerino, che è seguito in Ligue One, il club azzurro potrebbe sferrare l'assalto al greco Tsimikas dell'Olympiacos, operazione che potrebbe essere chiusa intorno ai 6 milioni. Resta lui in pole position come possibile nuovo arrivo a gennaio per la fascia mancina in difesa. Decisamente più indietro in questo momento Koutris, l'altro terzino greco dell'Olympiacos".