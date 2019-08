Il Mattino - Gaetano resta a Napoli! Tutino, il club azzurro punta su di lui per il futuro. Contini e Palmiero per trovare continuità

Notizie calcio Napoli - Gaetano promosso a pieni voti da Ancelotti. Come riporta Il Mattino, il ragazzo di Cimitile, 19 anni, fa parte del gruppo scelto dal tecnico per questa stagione. In prima squadra ci è arrivato dopo la trafila delle giovanili (under 17, under 19 e Primavera) e ci è rimasto: il primo contratto con il club azzurro lo firmò a 16 anni, nel 2018 il prolungamento fino al 2023.

Un centrocampista offensivo che con la Primavera ha giocato trequartista segnando molti gol (17 in campionato e 5 nella Youth League) e che in questo precampionato è stato impiegato da Ancelotti nel ruolo di centrale di centrocampo dando buone risposte anche in un ruolo nuovo per lui, per questo il motivo dell'attuale permanenza.

Un altro ragazzo di grandi qualità tecniche è Gennaro Tutino, 22 anni, passato in prestito secco al Verona: a fine stagione farà rientro al Napoli, il suo contratto è in scadenza nel 2024 e il club azzurro punta su di lui in futuro. A Verona avrà l’opportunità di giocare con più continuità in serie A, dopo l’ottimo campionato di B disputato l’anno scorso con il Cosenza. Anche lui è un prodotto del settore giovanile azzurro: è stato capitano della Primavera azzurra ed è arrivato alla finale di coppa Italia persa con la Juventus. Poi ha fatto esperienze tra serie C e B: un attaccante di buone qualità tecniche che può giocare esterno su tutte e due le fasce, fiuto del gol e grande disinvoltura negli assist per i compagni di attacco. Ancelotti lo ha sempre schierato nelle amichevoli in Trentino e anche in uno spezzone del match con il Liverpool a Edimburgo: se a Verona dovesse ripetere la buona annata di Cosenza l’anno prossimo anche per lui potrebbero spalancarsi le porte del Napoli.

Altri due giovani napoletani sui quali il club fa affidamento sono Contini, il portiere di origini ucraine che da piccolissimo con la famiglia si trasferì a Giugliano, che giocherà in prestito in B alla Virtus Entella, e il centrocampista dai piedi buoni Palmiero, di Mugnano, anche lui in prestito in B al Pescara: tutti e due hanno fatto parte del gruppo del ritiro a Dimaro e Ancelotti ha avuto modo di seguirli da vicino e se dovessero fare bene quest’anno anche loro come Tutino (i tre hanno la stessa età e hanno giocato insieme nella Primavera) potrebbero trovare spazio in futuro nel Napoli.