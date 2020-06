Calciomercato Napoli - L'edizoine odierna de Il Mattino fa il punto della situazione sul mercato del Napoli in difesa:

"Gabriel è il candidato a prendere il posto di Koulibaly se il centrale andrà via. Il Lille vuole 25 milioni di euro, la cifra per cui aveva venduto il centrale all'Everton questo inverno. Operazione saltata a causa del Covid 19. Chiaro che per Gattuso blindare la difesa è elemento chiave del Napoli del futuro"