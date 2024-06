Il Mattino - Folorunsho, Caprile e Gaetano: spunta la volontà di Conte

Calciomercato Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino di Napoli fa il punto sul mercato azzurro:

"Finora le novità sono solo il ritorno di Gaetano, Folorunsho e Caprile che Conte terrà con sé nelle prime settimane estive. Kvaratskhelia: non c'è ancora un appuntamento in agenda, ma il rinnovo si farà questa estate. Magari inserendo una clausola rescissoria. E poi? In difesa i nomi sono due: Mario Hermoso che ha avuto una lunga chiacchierata con il club azzurro e il solito Buongiorno che, però, il Torino non cede per meno di 50 milioni".