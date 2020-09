Il Mattino - Deulofeu-Napoli, il calciatore avvisa gli agenti! C'è il gradimento per la destinazione

Calciomercato Napoli - Arrivano da Il Mattino gli ultimi aggiornamenti riguardo il mercato Napoli. Nonostante il caso di Coronavirus per il presidente De Laurentiis continuano le trattativa degli azzurri tra entrata e uscita.

Per la corsia esterna, invece, prende quota il nome di Deulofeu, attaccante spagnolo del Watford con un passato in serie A (nel 2017 ha vestito per 6 mesi la maglia del Milan). Il giocatore avrebbe già fatto sapere ai suoi agenti di gradire Napoli come destinazione e il club azzurro sta valutando il suo profilo come erede di Callejon visto il complicarsi delle piste Under e Boga.