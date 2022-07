Il Mattino - De Laurentiis stregato da Broja, Ramadani può tendere una mano

L'edizione odierna del Mattino ritaglia ampio spazio alle trattative di calciomercato del Napoli: il club si concentra sugli affari in entrata dopo aver ceduto Koulibaly. Tanti i nomi accostati al Napoli ed il quotidiano analizza tutte le possibili piste.

Armando Broja, il 20enne albanese di cui De Laurentiis è stregato. Broja per almeno 10 giorni sarà in Usa con il Chelsea: è nella sfera di interessi di Ramadani e con De Laurentiis i rapporti sono idilliaci. Ed è proprio Ramadani che in queste ore, a Londra per Koulibaly, che proverà a chiudere l’affare