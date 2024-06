Il Mattino - Colpo Hermoso-Napoli: può essere annunciato se l'entourage abbassa le pretese sulle commissioni

Calciomercato SSC Napoli - L'edizione odierna de Il Mattino racconta della trattativa per Mario Hermoso:

"Il reparto difensivo non ha bisogno di vendere Osimhen per poter fare operazioni in entrata: sì a Buongiorno, ma appuntamento di Manna anche per Hermoso. Se gli intermediari abbassano le richieste delle commissioni alla firma, l'accordo potrebbe essere persino annunciato. Ma il Napoli non molla: cinque milioni di bonus sono fuori dalle logiche del club azzurro. Motivo per cui non è rimasto indifferente all'offerta per Rafa Marin, centrale classe 2002 di proprietà del Real Madrid, che l'anno scorso ha giocato in prestito all'Alaves e che i Blancos darebbe via a prezzo d'occasione".