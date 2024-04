Il Mattino - Caprile può coronare il suo sogno: giocherà nel Napoli, in caso di addio di Meret

Calciomercato Napoli - Il futuro della porta del club azzurro è tutta da scrivere, e c'è il numero 1 dell'Empoli, in prestito dalla SSC Napoli, ovvero Elia Caprile. Di proprietà del club di De Laurentiis, è nato a Verona ma suo padre napoletano l'ha fatto crescere nel mito di Diego Armando Maradona. Dopo aver avverato il sogno di giocare in Serie A dopo l'exploit a Bari, in un domani non troppo lontano può coronare anche il desidero di difendere la porta del Napoli nello stadio intitolato proprio a Maradona.

Caprile al Napoli? Lo scenario

Sul futuro di Elia Caprile, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli scrive:

"Ma anche per dare una grande soddisfazione al padre, Elia Caprile vuole assolutamente coronare il sogno di giocare con la maglia del Napoli. La scorsa estate il suo cartellino è passato dal Bari al club azzurro e la stagione 2024-25 potrebbe essere quella della grande occasione. Meret potrebbe decidere di cambiare aria e lasciare il suo testimone nei guantoni del ragazzo veronese che sogna di giocare nello stadio intitolato all'idolo di papà. Di sicuro domani pomeriggio ci sarà anche lui in tribuna con il cuore diviso. Sperando che il figlio possa mettersi in mostra con le sue parate per convincere la dirigenza azzurra ad affidargli il ruolo di titolare nella prossima stagione, se davvero Meret deciderà di lasciare il Napoli. Allora sì, la favola sarà completa. Riscritta con un capitolo in più, extra. Il lieto fine che nemmeno il papà di Caprile avrebbe potuto immaginare quando gli raccontava le gesta del «suo» Napoli e di quel campione che si chiamava Diego Armando Maradona".