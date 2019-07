Il Mattino - Campagna abbonamenti al via, vendute 1500 tessere nel primo giorno: i dettagli

Aperta la campagna abbonamenti del Napoli che come comunica sul proprio sito, ha registrato un incremento del 90% rispetto al primo giorno di vendita, rispetto a quello dell'ultima campagna della stagione 2107-2018 (ultimo anno in cui è stato possibile sottoscrivere l'abbonamento). Il numero definitivo è di 1500 tessere dalle 12 alla serata di ieri. A parte qualche caso sporadico, non sono state registrate code all'esterno dei botteghini. Tutto si è svolto nella più totale serenità, con qualche classico problema legato alla ricerca dei segnaposti da affiancare alla necessaria tessera del tifoso.

Il tutto in attesa del vero e proprio boom che si potrebbe registrare solo dopo la chiusura di un importante colpo di mercato. D'altra parte è stato proprio questo l'oggetto di discussione più gettonato tra i tifosi in attesa della sottoscrizione dell'abbonamento in vista della prossima stagione. L'emissione dell'abbonamento sarà consentita nei prossimi giorni a tutti i possessori di Fidelity Card, con caricamento digitale del titolo. Verrà rilasciato un tagliando segnaposto nominativo con l'indicazione di settore, fila e posto da conservare e portare sempre con sé allo stadio. Lo riporta l'edizione odierna de Il Mattino.