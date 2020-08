Il Mattino - Boga-Napoli, non si va oltre i 20 milioni! Under e Bernardeschi restano piste vive

Calciomercato Napoli - Il Napoli è già a lavoro in vista della prossima stagione, dopo l'acqusito di Victor Osimhen la società non ha intenzione di fermarsi. Come riportato da Il Mattino, ci sono molti obiettivi azzurri che potrebbero arrivare da un momento all'altro.

Calciomercato: Boga e Under le prime scelte del Napoli

Sul fronte dell’attacco i buoni rapporti con il Sassuolo tengono viva l’operazione Boga ma il Napoli non va oltre 20 milioni per l’esterno francese. Su questo aspetto Gattuso si è speso molto: considera Boga un po’ anarchico sotto il profilo tattico ma vede in lui un grandissimo talento. Tra i nomi indicati dal tecnico calabrese, c’è anche il turco Under della Roma che piace tanto e il sempre vivo Bernardeschi.