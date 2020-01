Il Mattino - Asse Ramadani-ADL, l'agente sonda il mercato inglese per Koulibaly! Il senegalese verso l'addio in estate

Ultime notizie calciomercato Napoli - E' ancora tutto da scrivere il futuro di Kalidou Koulibaly. Il centrale difensivo senegalese, infatti, sarà probabilmente al centro di tante voci di mercato la prossima estate e questa potrebbe essere la sua ultima stagione in azzurro. Il suo agente, Fali Ramadani, dopo aver chiuso con il Napoli anche l'operazione Demme, ha creato un asse con Aurelio De Laurentiis ed ora sta sondando il mercato internazionale per vedere se ci sono altre opportunità da cogliere per il Napoli. Il super agente, però, è già al lavoro con diversi club inglesi per vedere fino a quanto i club inglesi sono pronti a investire per l'ex Genk, che a fine stagione, dunque, potrebbe per davvero voltare pagina.

Koulibaly Napoli