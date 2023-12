Calciomercato Napoli - Nessun acquisto a gennaio. Lo anticipa Il Mattino oggi in edicola. Nonostante le amnesie difensive e la situazione in particolare sulla fascia sinistra, il club azzurro non interverrà nella prossima sessione invernale.

Mercato Napoli, nessun acquisto a gennaio

Per due motivi: il primo è per il semplice timore di sprecare soldi per giocatori inutili in una stagione compromessa, il secondo è perché - come ogni gennaio - è difficile trovare il prospetto giusto e soprattutto al prezzo giusto.