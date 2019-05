Il Mattino - Ancelotti taglia Ounas e Verdi: piacciono Rodrigo e Perez

CALCIOMERCATO NAPOLI - Adam Ounas non rientra nei piani di Carlo Ancelotti, e non è il suolo. L'algerino, che non ha mantenuto le aspettative e soprattutto convinto il tecnico del Napoli, è il primo nome sulla lista delle cessioni, ma lo segue subito dopo Simone Verdi anche se in questo caso tutti dipenderà dagli acquirenti.

Calciomercato Napoli, occhi su Rodrigo e Perez

Ecco quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino.