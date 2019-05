Calciomercato Napoli, Il Mattino: "Allan sarà ceduto, il Napoli si cautela con Veretout: intesa di massima con la Fiorentina"

CALCIOMERCATO NAPOLI - Le sirene francesi su Allan preoccupano il Napoli e Carlo Ancelotti, la società azzurra si è cautelata con Veretout. Il calciatore vuole vestire l'azzurro e la Fiorentina lo sa bene. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino.

Ancelotti ha preso atto che non sarà semplice convincere Allan nel caso di un nuovo affondo del Psg: peraltro Carlo non ha preso bene il suo calo di rendimento da gennaio in poi. Ed è evidente che il brasiliano, a oggi, andrà via. Ed è in questa direzione l'accordo raggiunto con Veretout che ha anche comunicato alla Fiorentina la sua intenzione di approdare a Napoli. Sulla valutazione del centrocampista, c'è una intesa di massima: 23 milioni. Resta l'inserimento, o meno, di Diawara nell'operazione. E sul punto della valutazione dell'ex Bologna, non è cosa semplice: perché il Napoli pensa di poter almeno recuperare i 16 milioni spesi per portarlo qui. Ma il flop dell'ultima stagione non aiuta.