Il Mattino - Addio Mertens e Ghoulam, il 'profondo rosso' spinge il Napoli a questa scelta a fine stagione

Ultimissime calciomercato Napoli - La sfida alla Juventus apre un momento di riflessione sui conti dei due club e sulla situazione di crisi della Serie A e del calcio in generale. La Juve, molto più del Napoli, è in una situazione critica. Ma anche De Laurentiis valuta due addii a fine stagione per tagliare qualche ingaggio pesante.

E i nomi sono quelli di Dries Mertens e Faouzi Ghoulam, come svela l'edizione odierna de Il Mattino:

È un nuovo inizio. E non solo per il Napoli che questa estate non ha fatto praticamente mercato (eppure, il suo saldo è negativo di 10,5 milioni perché è entrato in bilancio il riscatto a 19 milioni di Politano) e aspetta la prossima stagione per tagliare qualche ingaggio super (Mertens e Ghoulam su tutti). Ma anche per la Juventus la musica sta cambiando. Certo, ricomincia da Allegri ma i conti del bilancio parlano chiaro. E non basta il taglio di CR7. E se sul campo Max può facilmente recuperare il terreno dalla testa della classifica, i conti sono talmente in rosso per la Juventus che i vertici societari si preparano a un altro aumento di capitale.