Il Manchester City non ha intenzione di soddisfare le richieste del Leicester per il difensore Harry Maguire e molla la presa. I Citizens avrebbero dovuto sborsare circa 90 milioni di euro per il difensore centrale inglese. Sul classe '93 resta al momento soltanto il Manchester United come unico pretendente. Guardiola ora può tornare su Koulibaly per il ruolo di difensore centrale?