Il Leicester fa sul serio per Cengiz Under: pronta un'offerta ufficiale da 25 milioni alla Roma

Notizie Calcio - Il futuro di Cengiz Under potrebbe essere in Premier League. L'esterno turco, accostato da mesi al Napoli, non si è ancora trasferito alla corte di Gattuso visto che la Roma e il club partenopeo non hanno ancora trovato un accordo e potrebbe iniziare a pensare ad una collocazione alternativa. Sulle sue tracce infatti c'è il Leicester che starebbe preparando un'offerta da 23 milioni di sterline (circa 25 milioni di euro) per convincerlo a trasferirsi in Inghilterra. Oltre al Leicester anche Newcastle e Hertha Berlino sono interessate al giocatore.