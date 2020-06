Il Legia Varsavia smentisce l'offerta per Karbownik: "Non sappiamo nulla, il Napoli conosce le nostre aspettative"

Calciomercato Napoli - Nei giorni scorsi erano uscite delle indiscrezioni di mercato che vedevano il Napoli su Micha? Karbownik per sostituire Ghoulam. Dalla Polonia emerge uno scenario differente sul terzino del Legia Varsavia come riporta il portale Super Express, che sostiene le cifre circolate nelle ore scorse, 7 milioni di euro, non sarebbero sufficienti ad un trasferimento del calciatore.

Lo stesso Legia avrebbe detto

“Non sappiamo nulla di queste offerte. Non parliamo di niente di serio. Il Napoli conosce le nostre aspettative…”

Il Napoli non è chiaramente l’unica squadra che punta al difensore, ci sarebbe infatti il Salisburgo e secondo il Super Express, nonostante il Napoli abbia le potenzialità economiche per spingersi oltre i 7 milioni, il presidente De Laurentiis è notoriamente contrario a partecipare alle aste.

Considerando dunque che il Legia è orientato ad aumentare le sue richieste per Micha? Karbownik, appare difficile che le due società possano trovare un accordo