Calcio mercato Napoli - PianetaLecce fa il punto sul mercato del club neopromosso in Serie A. Il Lecce ha messo gli occhi su Lorenzo Tonelli e ha deciso di puntare forte sul difensore della SSC Napoli. Tonelli tornerà a Napoli dopo l'esperienza alla Sampdoria ma il Lecce non sembra intenzionato a spendere i 5 milioni per il cartellino del giocatore. Il sogno Tonelli per il Lecce resta, intanto la società valuta le alternative, su tutte Giangiacomo Magnani del Sassuolo.