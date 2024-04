Il Giornale - Napoli, Gasperini è difficile: l'Atalanta lo blinda, offerto il rinnovo fino al 2027

Calciomercato Napoli - Aurelio De Laurentiis è alla ricerca del nuovo allenatore e nella rosa dei nomi c'è anche Gian Piero Gasperini. Ma come svela Nicolò Schira, giornalista de Il Giornale, c'è la forte volontà dell'Atalanta di blindarlo e trattenerlo ancora:

"L'Atalanta è pronta ad offrire a Gian Piero Gasperini il prolungamento contrattuale fino al 2026 con opzione per il 2027. Alcuni club importanti hanno mostrato interesse per l'allenatore, ma Percassi vuole trattenerlo".

Insomma, Gasperini non è certo uno di quei nomi che puoi andare a chiudere adesso: aspetterà il finale di stagione fra obiettivo zona Champions e percorso in Europa League, essendo l'Atalanta in semifinale.