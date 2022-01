Il budget del Napoli sarà di 75mln: Mertens dovrebbe accettare un'offerta di 1.5 mln

Ultime notizie calcio Napoli - Nel post partita di Napoli-Salernitana si è parlato anche del futuro del Napoli e delle intenzioni del presidente De Laurentiis. L'edizione odierna del Mattino ci rivela alcune cifre.

Tutto chiaro per tutti? Il budget del futuro Napoli dovrà essere compreso tra i 70 e i 75 milioni. Dries dovrebbe accettare una offerta (che al momento non c’è) di non più di 1,5 milioni l’anno. Lo farà? Intanto, due giorni liberi. C’è la sosta, la ripresa degli allenamenti ci sarà mercoledì.