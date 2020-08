Iezzo: "Il turnover in porta non aiuta, manca tranquillità a Meret e Ospina"

Gennaro Iezzo è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Nel ruolo del portiere vanno rispettate le gerarchie. Bisogna dare tranquillità al ruolo. Questo a Napoli non avviene da anni e non fa bene a Meret e Ospina questo turnover. Dalle cessioni bisognerà capire quale possa essere il mercato in entrata. Meret sa giocare con i piedi, deve giocare con continuità".