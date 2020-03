Don Balon - Non solo il Napoli su Jovic: due club di Premier League pronti a sfidare gli azzurri

Ultimissime mercato Napoli. Luka Jovic è uno dei nomi in cima alla lista di Cristiano Giuntoli per rinforzare il pacchetto avanzato del Napoli in vista della prossima stagione. Il centravanti serbo ha trovato poco spazio al Real Madrid e in estate potrebbe cambiare aria per ritrovare continuità di utilizzo.

Calciomercato Napoli, le ultime su Jovic

Secondo quanto riportato da Don Balon, sull'ex Eintracht Francoforte sarebbe forte la concorrenza di club di Premier League: sul giocatore, infatti, hanno messo gli occhi anche Tottenham e Chelsea. Il Napoli monitora la situazione e studia quando far partire l'assalto decisivo: molto dipenderà dal futuro di Arek Milik, in scadenza nel 2021 ed apparentemente prossimo a salutare la maglia azzurra.