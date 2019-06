Come riporta il Daily Star, il Tottenham si è mosso per l’acquisto di Andersen, difensore della Sampdoria che piace anche al Napoli, offrendo 35 milioni di euro per il danese.

Sul danese c’era da tempo l’Arsenal, che al momento sembra essersi defilato. Anche il Napoli aveva messo il centrale nel mirino, tenendolo nella lista dei difensori papabili qualora non si riuscisse ad acquistare Manolas.