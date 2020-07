Daily Mail - Il Tottenham offre Lucas Moura al Napoli in cambio di Milik: De Laurentiis provò ad acquistarlo già tempo fa

Calciomercato Napoli - Come riporta il quotidiano inglese, Daily Mail, il Tottenham sarebbe disposto ad inserire Lucas Moura nella trattativa col Napoli per Arkadiusz Milik. Mourinho vorrebbe il polacco come alternativa ad Harry Kane, ma se il bomber inglese dovesse partire (la Juventus è molto interessata a lui), Milik potrebbe giocarsi le carte per fare il titolare. De Laurentiis è un estimatore da tempo dell'ala brasiliana, già l'anno scorso provò a portarlo a Napoli, ma l'affare fu bloccato dal tecnico di allora, Mauricio Pochettino.

Lucas Moura

Calciomercato: Lucas Moura Napoli e Milik Tottenham

La decisione spetterà a Milik, col Napoli ed il Tottenham che non avrebbero problemi a trovare un accordo. Lucas Moura ha segnato la sua ultima rete a dicembre e da inizio stagione ha offerto un solo assist.