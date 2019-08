Kiss Kiss - Apertura di Icardi al Napoli, Wanda Nara in città in almeno quattro occasioni

Calciomercato Napoli - Il giornalista Diego De Luca di Radio Kiss Kiss Napoli, in apertura della trasmissione radiofonica 'Radio Gol', ha riportato alcune indiscrezioni in suo possesso sul mercato partenopeo:

"Mauro Icardi ha aperto in maniera importante al Napoli, anche sua moglie, nonché agente, Wanda Nara sarebbe contenta di un trasferimento in maglia azzurra. I due ne hanno già parlato in famiglia e l'entourage dell'argentino ribadisce che il Napoli non sarebbe assolutamente un ripiego, non è vero che Icardi vuole solo la Juventus. Altre voci che ci sono giunte riferiscono della presenza della signora Icardi a Napoli in almeno quattro occasioni tra gennaio e a fine maggio".