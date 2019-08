CorSport - Icardi vuole allenarsi, Wanda raccoglie pareri legali per formulare una richiesta ufficiale all'Inter

Al momento Mauro Icardi si allena a parte, svolgendo lavoro individuale. Mai con il gruppo, mai una partitella in famiglia. L'Inter non ne vuol sapere. Eppure la volontà da parte dell'argentino è di chiudere almeno civilmente quest'avventura. Senza scontri. Per farlo la sua agente e moglie, Wanda Nara, sta raccogliendo pareri legali per formulare una richiesta di reintegro all'Inter, secondo quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Vorrebbe almeno che si allenasse con il gruppo per arrivare al momento dei saluti nel modo più pacifico possibile.