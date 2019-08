Icardi a Posillipo? Auriemma su Ts: Sopralluogo di Wanda a fine giugno, visionata mega villa da 40 mila euro al mese!

Calciomercato Napoli le ultimissime oggi dall'edizione di TuttoSport a firma Raffaele Auriemma, che analizza tutti i movimenti in attacco del club azzurro

Pur essendo in vacanza, De Laurentiis in barca a Lipari e il ds Giuntoli in Costa Azzurra, tengono sotto controllo le operazioni che stanno provando a chiudere. I tifosi sperano che De Laurentiis sia stato convincente nei suoi recenti (e frequenti) colloqui telefonici con Wanda Nara per Icardi. La stessa moglie-agente del bomber argentino a fine giugno ha anche effettuato un sopralluogo per visionare una mega villa a Posillipo da 40mila euro di fitto mensile, proprio in previsione dell’approdo di Icardi a Napoli. Ancora pochi giorni (il giorno decisivo dovrebbe essere mercoledì) e poi si saprà se Ancelotti potrà disporre di Icardi oppure se bisognerà attivare il piano B con l’ingaggio dello svincolato Fernando Llorente.