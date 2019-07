Icardi tra Napoli e Juventus, Tuttosport: in questo momento la preferenza fa pendere la bilancia verso Torino

Ultimissime calcio Napoli - Mauro Icardi è legato all’Inter da un contratto biennale e finché il mercato non porterà novità resterà un calciatore dell’Inter. Ma quale sarà il suo futuro? L’edizione odierna di Tuttosport prova a fare il punto della situazione.

“Juventus e Napoli stanno lì, alla finestra, pronte ad affacciarsi nel momento in cui si creeranno le condizioni giuste per l’offensiva. Non è un mistero: quella bianconera è una destinazione che riscuote entusiasmo da parte del calciatore e del suo entourage, rinvigorito anche dal recente incrocio di Ibiza con la dirigenza juventina. Nulla contro Napoli e il Napoli, ma in questo momento la preferenza della famiglia Icardi fa pendere la bilancia verso Torino.

Quanto alla disponibilità economica delle società interessate a Maurito, i campani hanno intenzione di giocarsela con i campioni d’Italia. Ma questo non è un duello tra chi ha il portafogli più ricco. E’ un problema di tempistiche. Il Napoli dovrebbe accelerare i tempi se volesse avere la meglio nella corsa a Maurito, a patto tuttavia di cedere un big”