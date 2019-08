beIN Sports, Palmeri: "Sorpasso Roma su Icardi, offerto mezzo milione in più rispetto al Napoli"

Calciomercato Napoli - Tancredi Palmeri, giornalista di beIN Sports, è intervenuto ai microfoni di Radio Goal, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24.it.

"Icardi? Non è fuffa, ho dato per primo a marzo l'offerta del Napoli a Icardi. Poi gli obiettivi sfuggono, il Napoli non è la priorità di Icardi: questa è un'altra questione.

"Il Napoli se la sta giocando per Icardi, il Napoli ha fatto l'offerta più alta al giocatore sino a una settimana fa. Negli ultimi giorni sorpasso Roma di mezzo milione di euro sull'ingaggio del calciatore".

"Il Napoli è stato il primo a offrire 50 milioni all'Inter, il Napoli fa quello che deve fare. C'è una distanza congrua tra l'offerta e la domanda. Situazione intricata, il Napoli non è in vantaggio ma ha delle carte che si può giocare: ha un ottimo rapporto con l'entourage di Icardi. Corsa serrata per Mauro Icardi, capisco la frustazione dei tifosi: effettivamente se nemmeno uno dei tre grandi obiettivi dovesse arrivare, posso capire il dispiacere dei tifosi".