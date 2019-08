Il Mattino - James e Icardi possono sbloccarsi più avanti, intanto Wanda Nara fa sognare la Roma

Calciomercato Napoli - Conferme di De Laurentiis su Lozano che intanto non è stato schierato da Van Bommel nell’esordio in campionato del Psv contro il Twente. C’è ancora da lavorare per trovare l’accordo con l’attaccante messicano, anche se adesso da parte sua potrebbe esserci ancora più voglia di vivere un’esperienza professionale diversa. Quindi, c’è ancora da lavorare per strappare il sì a Lozano, anche se il Napoli in questo momento è il club più avanti. Ecco quanto riportato da Il Mattino.

