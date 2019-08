Icardi, Repubblica: il Napoli monitora sempre con attenzione la vicenda

L'edizione odierna di Repubblica scrive su Icardi e l'interesse del Napoli: "Il Napoli continua a seguire con attenzione pure la vicenda Icardi: l’Inter ha ribadito di voler fare a meno dell’argentino che prima o poi dovrà prendere in considerazione le varie ipotesi sul tavolo. De Laurentiis ha confermato l’interessamento e non ha escluso neanche soluzioni a sorpresa, accantonate in attesa di capire cosa accadrà con Lozano e Icardi che al momento rappresentano la priorità. Ancelotti aspetta fiducioso e si gode i progressi del Napoli"